É de Anápolis o título de vereadora mais influente de Goiás

Eleita vereadora de Anápolis com 2.841 votos nas eleições de 2020, ocupando a posição de mulher mais bem votada da cidade, Andreia Rezende (SD) também está conquistando novas posições de destaque já no primeiro mandato.

Na última segunda-feira (14), por exemplo, a parlamentar recebeu um prêmio na Câmara Municipal de Anápolis, depois de ter sido considerada a vereadora mais influente entre os anapolinos.

Dentre os 12 políticos mais influentes de Goiás, inclusive, ela também ocupou o 1º lugar. Participavam dessa categoria nomes como Ismael Alexandrino (secretário de Saúde do estado), Rogério Cruz (prefeito de Goiânia), Gustavo Mendanha (prefeito de Aparecida de Goiânia) e Lissaur Vieira (deputado estadual).

“Fiquei muito feliz, primeiro porque é um prêmio de muita credibilidade no estado, com jornalistas e jurados sérios. Segundo porque, em tempos tão difíceis de sermos agentes políticos, esse reconhecimento nos enche de ânimo e coragem para continuar trabalhando”, disse Andreia ao Portal 6.

“Primeiro mandato, jovem, mulher. Dentre tantos desafios, temos esse reforço de estarmos no caminho certo. Sei que esse prêmio não é meu. Ele é de um conjunto de pessoas que acreditam numa nova política e dedico a todos que acreditam no meu mandato”, acrescentou.

A vereadora, que é advogada, começou a vida pública ainda muito jovem, fazendo parte de coletivos de renovação política e empoderamento feminino. No início 2020, por exemplo, foi a única mulher de Goiás a ser selecionada para o Vamos Juntas, um movimento suprapartidário encabeçado pela deputada federal Tabata Amaral (PDT-SP) que visava potencializar as chances de eleições femininas nas eleições daquele ano.

Em tempo

O resultado da 12º edição do Prêmio Mais Influentes da Política em Goiás foi divulgado no dia 25 de janeiro pela agência Contato Comunicação. Na categoria “Vereador por Anápolis”, a mais lembrada foi Andreia com 38,9% dos votos.

Em segundo lugar, no município, Domingos Paula (PV) e Hélio Araújo (PL), empataram com 22,2%. Em seguida, Jakson Charles (PSB) foi mencionado por 16,7% dos votantes.

Participaram da votação jornalistas, políticos, sociedade civil organizada, profissionais liberais e funcionários públicos.