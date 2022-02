Lindsey Pearlman, a atriz de 43 anos encontrada morta ontem nos Estados Unidos, já trabalhou em obras na televisão, no cinema e no teatro.

Ela interpretou Joy Fletcher em “Chicago Justice” e Patti Sharp em “Empire: Fama e Poder”. A atriz também foi a intérprete de Diane Warren em “Selena: A Série” e, no ano passado, apareceu como Karen na série “Vicious”.

No teatro, ela já fez uma turnê mundial com o projeto “Sex Signals”, que usa comédia de improviso para conscientizar sobre assédio sexual e consentimento.

Lindsey trabalhou em dois filmes: “Signal To Noise” e “Pry Me Open”, ambos produções independentes.

A atriz estava desaparecida desde o dia 13 de fevereiro, quando foi vista pela última vez por volta do meio-dia. O corpo foi encontrado nesta sexta-feira (18) às 8h30, num local popular entre praticantes de caminhada em Los Angeles.

Agora, a polícia investiga a causa de sua morte. Confira o comunicado enviado ontem a veículos de imprensa locais:

“Hoje, por volta das 8h30, os oficiais da área de Hollywood responderam a uma chamada de rádio para uma investigação de morte na Franklin Avenue e North Sierra Bonita Avenue. O escritório do legista do condado de Los Angeles confirmou que o indivíduo é Lindsey Erin Pearlman. A causa da morte será determinada pelo legista.”.