Veículo elétrico que não exige habilitação começa a circular em Goiânia e pode ser opção para quem quer economizar

Uma nova opção para quem quer economizar na hora de comprar um meio de transporte está dando os primeiros passos em Goiânia. Estamos falando do monociclo elétrico.

Ao Portal 6, Fábio Parente, embaixador da marca Eletricz na capital goiana, explicou que o veículo micromodal acaba sendo uma alternativa interessante para quem quer evitar gastos com combustível.

“De modo geral, quem acaba usando transita mais pela calçada, pode entrar em shoppings, lojas, facilita a locomoção. E tem alguns modelos mais potentes que até acompanham o trânsito”, afirmou.

Isso fica claro no catálogo da empresa. Alguns monociclos comercializados chega a fazer 70 km/h. Os preços chegam a variar entre cerca de R$4,3 mil e R$ 19,2 mil.

Além disso, a autonomia pode chegar a 200 km antes de precisar carregar, de acordo com o tipo de trajeto que o condutor utiliza no cotidiano, as condições da via, dentre outros fatores. Até mesmo o peso da pessoa influencia.

Em Goiânia, a comunidade ainda é tímida, mas vem crescendo. De acordo com o embaixador goianiense da marca, atualmente há cerca de 15 monociclistas na cidade.

“Nós fazemos um trabalho de autopreservação, autocuidado. Embora já se tenha movimentações em alguns municípios, a legislação brasileira ainda não tem uma regulamentação específica para o monociclo elétrico”.

Apesar disso, Fábio destaca que os usuários da capital goiana tendem a ser “bem tranquilos”, andando de forma moderada, usando equipamentos de proteção individual e respeitam as leis de trânsito.

“A gente já tem a preocupação e quando alguém ‘pisa fora da linha’, nós já chamamos atenção”, pontuou.