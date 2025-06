Mais informações sobre tragédia envolvendo morte de romeiros próximo a Nerópolis

Duas pessoas foram socorridas e levadas até unidade de saúde

Gabriella Pinheiro - 27 de junho de 2025

Acidente de trânsito deixou duas pessoas mortas na GO-080. (Foto: Reprodução/ marcelosantos.manchester)

Imagens mostram detalhes do acidente que deixou ao menos duas pessoas mortas e duas em estado gravíssimo na tarde desta sexta-feira (27) na GO-080, entre Nerópolis e Petrolina. Até o momento, ninguém foi identificado.

Nos conteúdos, é possível ver um caminhão estacionado na pista da direita e diversas viaturas do Corpo de Bombeiros no local. As gravações ainda mostram o momento em que uma das vítimas é socorrida às pressas pelos militares.

Informações preliminares apontam que duas pessoas foram levadas até o Hospital Sagrado Coração, em Nerópolis.

Toda a situação teria ocorrido em torno de 13h, quando o veículo de grande porte acabou atingindo o automóvel que dava suporte a alguns romeiros com carro de boi.

No momento, equipes do bombeiros atuam no local. A Polícia Militar (PM) e a Polícia Civil (PC) foram acionadas e atuam no endereço.