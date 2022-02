Vídeo mostra cobra super perigosa ‘vomitando’ outra depois de passar por estresse

Uma cobra-coral verdadeira foi flagrada ‘vomitando’ uma cobra d’água inteira após passar por um período de estresse com uma família.

O caso aconteceu em Jaraguá do Sul, no norte de Santa Catarina, e as imagens foram compartilhadas pelo biólogo Gilberto Ademar Duwe, da Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente (Fujama).

O que mais chamou atenção no vídeo foi que o biólogo confessou nunca ter visto pessoalmente uma regurgitação, que é tradicional entre as espécies, que podem precisar de mais agilidade caso precisem fugir.

O profissional contou que o réptil estava próximo de uma residência e acabou sendo perseguida pelos moradores, que almejavam matar o animal.

“Como as pessoas tentaram matar ela e até mesmo com o próprio procedimento de resgate, apesar de ser feito com todo cuidado, ela ficou estressada e isso faz com que ela regurgite o alimento”, explicou Gilberto.

Vale ressaltar que as cobra corais verdadeiras são venenosas, mas não são agressivas, a não ser que sejam tocadas por seres humanos.

Elas possuem o hábito marcante de se alimentarem de outras cobras, principalmente as jararacas, e são comumente encontradas em regiões de litorais.