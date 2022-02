Bombeiros goianos continuarão mobilizados em Petrópolis, diz oficial que chefia a missão

Até segunda ordem, a equipe do Corpo de Bombeiros de Goiás enviada no sábado (19) para ajudar nas buscas em Petrópolis, no Rio de Janeiro, permanecerá no município.

A contribuição mais efetiva ocorreu na manhã deste domingo (20), quando os quatro militares goianos e os cães farejadores da corporação conseguiram encontrar um corpo.

Segundo o chefe da missão, capitão Mendonça, eles estavam onde antes era a casa de uma família que foi quase toda ceifada pela tragédia.

Os corpos do pai e de um dos filhos já haviam sido resgatados no dia anterior. A filha, arrastada pela enxurrada, foi a única sobrevivente, mas está hospitalizada em estado grave. Faltava localizar a mãe, encontrada sem vida entre a lama e os escombros pelos animais.

Durante a tarde, os cães das raças border collie, pastor-alemão e pastor de malinois, também apontaram que mais um corpo pode estar numa outra casa localizada e vasculhada pelos bombeiros goianos.

Até o momento desta publicação, no entanto, a equipe aguardava reforço de retroescavadeiras para auxiliar na confirmação, devido à dificuldade em retirar a terra no local.

Mais de 150 pessoas morreram na tragédia em Petrópolis, mas a força da comunidade fluminense impressiona.

“A cidade toda tá mobilizada em ajudar. Os moradores estão se mobilizando para trazer alimentos, para ajudar no trânsito”, relatou o capitão ao Portal 6.

A situação, segundo ele, ainda é de alerta. Ainda é esperado mais chuvas, o que potencialmente agrava os riscos de se formar mais lama e haver deslizamentos.

Segundo Mendonça, uma das principais dificuldades é a grande camada de lama que se formou por conta dos deslizamentos.

“A gente perdura na missão enquanto houver ordem [superior pela permanência]. Quando formos desmobilizados a gente desloca para Goiás, para retorno”, disse o oficial.

Mais de 160 pessoas ainda estão desaparecidas entre os escombros.