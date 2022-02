Jovem homossexual que vivia relacionamento conturbado é encontrado morto no banheiro de casa

Um crime bárbaro foi registrado na noite deste domingo (20) e deixou chocada a cidade de Valparaíso de Goiás, no entorno do Distrito Federal.

Por volta das 21h, depois de não comparecer na igreja por três dias seguidos e não mandar notícias para os membros do templo religioso, um jovem de 29 anos foi encontrado morto no banheiro de casa.

O caso ocorreu no Jardim Ipanema, depois que um conhecido conseguiu uma chave reserva da residência e entrou no local para ver se estava tudo bem.

Lá, encontrou o corpo de Pablo da Rocha Santos caído no cômodo, enrolado em um edredom e rodeado de muito sangue.

A Polícia Militar foi acionada de imediato para isolar a área e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) constatou que ele havia morrido e que possuía, na região do tórax, várias perfurações.

No local, testemunhas informaram aos policiais que a vítima teve um relacionamento homoafetivo conturbado e teria recebido ameaças do ex.

Além disso, familiares afirmaram que o veículo de Pablo, um Fiat Palio vermelho, havia desaparecido da casa.

O caso deverá ser investigado pelo Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Valparaíso.