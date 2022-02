Jovem prepara surpresa para o namorado, mas ele descobre tudo e reação não é nada boa

Uma mulher viralizou no Tik Tok após expor a surpresa que decidiu realizar pro namorado no Valentine’s Day (Dia de São Valentim, em que se comemora o Dia dos Namorados em diversos países do mundo).

A ideia da atípica romântica foi enfeitar com post-it – pequenos papéis coloridos – todo o carro do parceiro na tentativa de demonstrar o amor e esforço na ocasião.

Ela só não imaginava que as cores dos papéis poderiam manchar o carro branco do rapaz e deixar ele bastante chateado.

“Eu só queria surpreender meu namoro e estraguei o carro dele”, contou no vídeo.

Nas cenas, é possível ver o casal se esforçando para limpar a tinta liberada, mas sem sucesso na ação.

Os internautas foram os que mais se divertiram com a situação ímpar: “carro com pintura de confete? algo mais genial é impossível”.

“Carro tie dye”, brincou outro fazendo referência à última moda cheia de cores. O vídeo já soma mais de 5 milhões de visualizações.

Veja: