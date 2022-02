Nota 1.000 na redação do Enem, goiana é aprovada em medicina: “me esforcei muito”

A goiana Luiza de Souza Mamede, de 18 anos, esteve entre os diversos estudantes que se reuniram, na última terça-feira (22), no Parque Vaca Brava, em Goiânia, para comemorarem a aprovação em universidade públicas do país.

Entretanto, para Luiza a celebração tinha um motivo há mais, a nota 1.000 na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A estudante viralizou nas redes sociais ao compartilhar o vídeo do momento em que descobriu a nota.

Segundo o Portal Nacional da Educação, outros 21 candidatos também conseguiram 1.000 na escrevendo sobre o tema ‘Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil’.

“Eu fiquei muito feliz porque a minha trajetória foi muito difícil. Quando eu vi a nota foi uma emoção porque eu sempre tive muita dificuldade com redação e eu me esforcei tanto esse ano para melhorar”, afirmou Luiza, em entrevista ao G1.

A estudante, que cursou o 3º ano do Ensino Médio no Colégio Agostiniano, em Goiânia, vai cursar medicina na Universidade de Goiás (UFG). Muito dedicada, cursava a rotina de estudos nas redes sociais.

Ela destaca que não fez “cursinhos” e preparou-se apenas com o que era feito na escola. “Eu tinha que entregar uma redação toda semana. Estou vendo o esforço recompensado”, ressaltou Luiza de Souza Mamede.