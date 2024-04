Adolescente de Anápolis está desaparecida após ir a Goiânia registrar queixa em delegacia

Ao Portal 6, família apontou que garota estava sofrendo perseguição na escola após ter fotos espalhadas

Samuel Leão - 14 de abril de 2024

Letícia Maciel, adolescente de Anápolis desaparecida desde sábado (13). (Foto: Acervo Pessoal)

A família de Letícia Maciel, adolescente de Anápolis de apenas 14 anos, passa por um momento de muita preocupação, após a garota desaparecer na manhã deste sábado (13), em Goiânia.

Ela teria sido vista pela última vez enquanto pegava uma carona para a capital, por meio de um motorista de aplicativo, com o propósito de fazer uma denúncia na Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC).

Ao Portal 6, a mãe dela, Liliane Lemes, de 36 anos, revelou que a situação teria começado após uma estudante ter espalhado fotos constrangedoras dela entre os alunos do colégio.

“Falei para ela que isso era crime e que nós iríamos procurar uma delegacia. Eu até troquei ela de escola, mas os abusos continuaram, as fotos chegaram na comunidade da outra escola”, detalhou.

No sábado pela manhã, ela ainda estava em casa, no bairro Aldeia dos Sonhos, com o irmão mais novo e saiu por volta das 07h30.

De roupa preta e com uma mochila branca nas costas, ela chamou o motorista por app e falou para um amigo que estava indo para Goiânia.

Letícia pegou o cartão da poupança dela, sem a autorização da mãe, e levou para pagar a viagem para a região da Rua 44, na capital.

“Não temos amigos e nem família lá. Ela desceu em uma praça perto da feira Hippie. Ela está sem documento e sem o cartão, e no desespero eu bloqueei o cartão dela. Amanhã vou atrás dela na delegacia de crimes virtuais”, afirmou a mãe.

Fotos da adolescente e a descrição do caso já foram passadas para a polícia, e Liliane chegou a ir à Goiânia para tentar localizá-la.

“A Letícia tem 14 anos, é uma menina amorosa, educada e inteligente. Ela é branca, alta e magra, está com o cabelo ruivo, liso e curto”, explicou, na esperança de que alguém possa reconhecê-la.

Até o momento, a garota não teria entrado em contato com nenhum colega ou familiar. Qualquer informação sobre o caso pode ser enviada para a mãe pelo contato (62) 99229-0261.