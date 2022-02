Por que os voos saindo de Goiânia são tão mais caros que os de Brasília

Os viajantes que costumam embarcar no Aeroporto Internacional Santa Genoveva, em Goiânia, podem perceber que as passagens vendidas no terminal são bem mais caras do que no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília, o mais próximo geograficamente e de ‘estrutura’ na região (193 km de distância).

Essa percepção não é apenas sentida pelo público. Sócia-proprietária da agência de viagens Prestígio Turismo, Nadia Zenate, afirma que há uma percepção de baixa oferta de voos saindo da capital goiana rumo a outros horizontes.

“É um absurdo o que acontece por aqui. Acho que há uma demanda muito pequena saindo de Goiânia. O passageiro acaba pegando voos de Brasília ou São Paulo, para depois ir em outro destino”, argumentou.

Para confirmar a hipótese da consultora de viagens, foram chegados nos próprios sites de aeroportos de Goiânia e Brasília quantas viagens são ofertadas, diariamente, para os principais aeroportos de São Paulo: Guarulhos e Congonhas.

Como as tabelas apontam apenas voos previstos em até 24h após o acesso na plataforma digital, usamos o intervalo de tempo entre 14h do dia 22 de fevereiro e às 14h do dia seguinte.

Em Goiânia, são 11 voos ofertados (07 para Congonhas e 04 para Guarulhos), enquanto em Brasília, estão 20 viagens previstas (11 para Congonhas e 09 para Guarulhos).

O Portal 6 também fez um comparativo de preços do terminal aéreo da cidade goiana com o da capital federal, usando um simulador do site especializado Decolar.

Através da plataforma, foi calculado valores para uma passagem de ida e volta, saindo no dia 14 de março e retornando no dia 21 do mesmo mês, somando impostos e taxas previstos.

De Goiânia até São Paulo (SP), no aeroporto de Guarulhos, em um voo direto, o bilhete custava R$ 1.507 por passageiro adulto, em trajeto de 1h35 de duração.

Já da capital federal até o mesmo destino, em rota direta prevista para durar 1h45, o valor do ticket estava em R$ 933, aproximadamente 38% menor.

O mesmo acontece quando se simula uma viagem para Salvador. Enquanto os viajantes oriundos de Goiânia pagarão R$ 1.497 para chegar à capital da Bahia, já os que escolherem o terminal de Brasília pagam R$ 849 (43% mais barato).