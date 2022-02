Realiza Construtora abre processo seletivo para Consultor de Vendas

Venha trabalhar na Realiza Construtora, empresa que mais cresce no país e a construtora com mais produtos na região. A Realiza conta com um portfólio diversificado de imóveis, vários decorados e excelente estrutura para seus consultores, além de oferecer vantagens diferenciadas e comissionamento atraente.

Visando o treinamento e preparo de sua equipe para os próximos lançamentos, a Realiza Construtora abre 15 vagas para pessoas que buscam crescimento financeiro e profissional.

As competências esperadas são: perfil flexível e adaptável, boa comunicação, persistência e entusiasmo, inteligência emocional e habilidades para trabalhar em equipe.

Para participar do processo seletivo o candidato deve ter:

– Habilidades no atendimento ao público;

– Meio de locomoção (carro, moto ou Uber) para facilitar a realização de visitas e apresentações.

– Vivência na área de vendas será um diferencial;

A Realiza oferece:

– Comissionamento e premiações atraentes

– Treinamento, suporte e desenvolvimento contínuos.

– 50% de contribuição para o curso de TTI.

– Ajuda de custo nos 03 primeiros meses.

Os interessados devem enviar seu currículo para [email protected] colocando no assunto do e-mail “Consultor de Vendas”.

A Realiza Construtora tem 40 anos de história no mercado imobiliário. São mais de 25 mil imóveis entregues, mais de 1 milhão de m² construídos em 4 estados do país.

Mais de 1,5 mil colaboradores contribuem para a construção de empreendimentos modernos e inovadores, promovendo a satisfação e confiança de seus clientes.