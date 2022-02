Clínica Popular da Saúde tem consultas em Nefrologia, Cirurgia Vascular, Mastologia e Neurologia a partir de R$ 120

Algumas especialidades médicas não são muito conhecidas, outras conhecidas até demais. Mas há algo em comum entre elas: todas são extremamente importantes.

Mesmo assim, muitas pessoas deixam de procurar profissionais por conta dos altos valores de unidades particulares e longas filas de espera na rede pública.

É o caso, por exemplo, da área de Nefrologia, dedicada a diagnosticar e tratar doenças do sistema urinário; cirurgia vascular, que trata os vasos sanguíneos; a mastologia, que trata as patologias que afetam as mamas; e a neurologia, que detecta e cuida de doenças que afetam o sistema nervoso central e seus componentes.

Em Anápolis, todas essas especialidades são ofertadas por valores mais acessíveis na Clínica Popular da Saúde, de maneira que os pacientes não precisem esperar e nem tenham de desembolsar valores altíssimos para se consultar com profissionais capacitados.

Nas quatro especialidades, por exemplo, as consultas saem por apenas R$ 120 à vista ou R$ 140 em até 10 vezes nos cartões. É necessário conferir as condições com antecedência.

O objetivo é que os anapolinos tenham mais acesso aos médicos para que se previnam ou diagnostiquem o quanto antes qualquer enfermidade, uma vez que a descoberta precoce é sempre um bom sinal para os tratamentos, além de receberem atendimento mais humanizado.

Atualmente, a Clínica Popular da Saúde conta com três unidades em Anápolis: no Jundiaí (Avenida Minas Gerais), Vila Jaiara (Avenida Fernando Costa) e Vila São Joaquim (Avenida Pedro Ludovico).

Os interessados em realizar agendamentos de consultas e exames devem entrar em contato pelos telefones (62) 3324-8593 ou (62) 9 9551-1193.