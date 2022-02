Tenista nº 3 do mundo é expulso de quadra após ataque de fúria

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) – O tenista Alex Zverev, número 3 do ranking mundial de simples, foi desqualificado do ATP 500 de Acapulco, no México, após um ataque de fúria que quase resultou em agressão a um juiz de cadeira.

O alemão se revoltou com o árbitro por não ter marcado uma bola fora durante partida de duplas. Zverev jogou ao lado do brasileiro Marcelo Melo, e os dois foram derrotados por Lloyd Glasspool e Harri Heliövaara.

Ao término da partida, o número 3 do ranking descontou sua raiva dando raquetadas na cadeira do juiz, que se encolheu para não ser atingido.

Mais tarde, a organização do torneio resolveu desqualificar Zverev da chave de simples por atitude antidesportiva. Ele enfrentaria seu compatriota Peter Gojowczyk nas oitavas de final, mas perdeu por W.O.