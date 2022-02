Salário de Roberto Naves sobe para quase R$ 27 mil e secretários também passam a ganhar mais

O reajuste de 18% autorizado pela Câmara Municipal aos servidores da Prefeitura de Anápolis também alcançou a principal autoridade do município.

É o que mostra o Portal da Transparência na seção “Folha de Pagamento”.

Vale lembrar que Leandro Ribeiro chegou a dizer que os vereadores não votariam aumento de salário para agentes políticos.

Adiantada pelo Portal 6 à época, o presidente do Legislativo anapolino chamou a informação de “fake news”.

A extensão do reajuste para prefeito, vice-prefeito e secretários municipais estava prevista no próprio projeto de Lei enviado por Roberto Naves à Câmara. Nenhum vereador apresentou destaque ao texto para retirá-la e o chefe do Poder Executivo Municipal sancionou a lei sem vetos.

O aumento do salário foi dividido em três parcelas. A primeira, paga em janeiro, já acresceu mais de R$ 2 mil aos vencimentos de Roberto. Até março, o prefeito estará recebendo quase R$ 27 mil e esse também será o teto do funcionalismo.

O impacto financeiro nas contas do município não foi divulgado.

Fora do Grupo

O Policial Federal Suender não está mais no grupo de WhatsApp dos vereadores. A saída dele ocorreu, coincidentemente ou não, logo após a remetida do estranho processo de “fraude de assinaturas” ao Conselho de Ética.

A tentativa de cassar o mandato do parlamentar pode sair pela culatra, avalia colegas com quem a Rápidas conversou.

Perseguição

Suender poderia reverter facilmente o processo na Justiça e de quebra ganharia ainda mais exposição. Isso ajudaria, inclusive, o parlamentar do extinto PSL a se eleger deputado estadual.

Resistência

Embora remota, a possibilidade de federação entre o MDB e União Brasil aflige políticos goianos com ou sem mandato. A leitura entre a pesada maioria é que esse movimento não beneficiará candidaturas ao Legislativo.

Por falar em MDB

Uma pesquisa qualitativa realizada recentemente pela Fundação Perseu Abramo surpreendeu a cúpula do PT. Entre os pré-candidatos à Presidência avaliados nos grupos, Simone Tebet é a que mais recebeu elogios. Além da postura, os eleitores gostaram do discurso.

Nota 10

Para a DICT de Anápolis, comandada pelo delegado Manoel Vanderic. A especializada é uma das mais produtivas de toda a Polícia Civil de Goiás.

Nota Zero

Para a Semed de Anápolis, que até hoje não resolveu a situação dos alunos da Escola Municipal Walmir Bastos Ribeiro, no Jardim Europa. Por falta de sala de aula, alunos do 4º e 5º estão tendo aulas apenas online.

