PL mira fortalecimento para Governo de Goiás em 2026 com candidaturas em Goiânia, Anápolis e Aparecida

Partido busca eleger Gustavo Gayer, Márcio Corrêa e Professor Alcides em outubro

Pedro Hara - 30 de abril de 2024

Wilder Morais com os pré-candidatos na capital, Gustavo Gayer e Fred Rodrigues. (Foto: Divulgação)

“O PL vai dominar Goiás”, cravou Gustavo Gayer, que entrou oficialmente na disputa pelo Paço Municipal nesta segunda-feira (29).

Surpresa do pleito de 2020, onde ficou à frente de figuras expressivas, o deputado federal explicou que a demora em estabelecer a pré-candidatura foi porque estava aguardando sentir o “desejo no coração”, mas que “agora eles vão ver o negócio decolar”.

Alfinetada direta ao grupo de Sandro Mabel (UB), que esperava composição com o PL. “Queriam que o primeiro colocado fosse vice do quinto”, ironizou, lembrando ainda a filiação da ex-primeira-dama de Aparecida, Mayara Mendanha ao partido.

Apesar do tardio lançamento, a legenda saiu na frente das demais pré-candidaturas competitivas já anunciando o vice, ex-deputado estadual Fred Rodrigues.

“Se me derrubarem quando eu virar prefeito, ele assume”, avisou Gayer, comparando Fred a Walter Braga Neto, vice de Jair Bolsonaro na disputa presidencial perdida para Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Pré-candidatos em Anápolis e Aparecida de Goiânia, Márcio Corrêa e Professor Alcides estiveram no evento e foram enaltecidos pelo deputado federal, que anunciou também o senador Wilder Morais como coordenador de campanha.

Wilder é tido no PL como o nome da agremiação para o Governo de Goiás em 2026. Estratégia que passa pela eleição dos prefeitos dos maiores colégios eleitorais do estado em outubro.

Servidores denunciam que estão sendo pressionados a apoiar Eeerizânia

No Centro Administrativo, servidores denunciaram à Rápidas que existe uma pressão por enquanto sutil, porém insistente: apoiar a pré-candidata Eeerizânia Freitas (UB), escolhida do prefeito Roberto Naves (Republicanos) para bater Antônio Gomide (PT) e Márcio Corrêa (PL). A ordem, principalmente para os comissionados, é preparar listas de possíveis eleitores e se engajar nas redes sociais, repostando os conteúdos da ex-secretária e a defendendo em perfis de notícias.

Promotores de Anápolis são promovidos para Goiânia

O promotor de Justiça Luís Guilherme Martinhão Gimenes, da 1ª Promotoria de Anápolis, foi promovido para a 93ª Promotoria de Goiânia, por critério de merecimento. Já a promotora de Justiça Camila Fernandes Mendonça ganhou promoção da 8ª Promotoria de Anápolis para a 3ª Promotoria de Justiça de Goiânia, por critério de merecimento. Mudanças confirmadas pelo procurador-geral Cyro Terra Peres que passam a valer a partir de 06 de maio.

Matheus Ramos é a grande aposta do UB em Alexânia

O UB está confiante na vitória de Matheus Ramos, pré-candidato do partido do governador Ronaldo Caiado no município. Popular na cidade e muito bem articulado, o atual vice-prefeito foi preterido pelo prefeito Allysson Silva Lima (PP), que banca o vereador correligionário Mateus Henrique Cardoso na corrida pelo comando da administração. Além de Caiado, deputados estaduais e federais devem apoiam Ramos.

Ministra de Lula desembarca em Goiânia nesta terça-feira (30)

A ministra Luciana Santos (PCdoB) participará da Conferência de Ciência, Tecnologia e Inovação em Goiânia, nesta terça-feira (30), junto com representantes de outros estados da Região Centro-Oeste. O evento visa definir um mapa de CT&I para a região, contribuindo para a construção da Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Os debates abordam quatro eixos temáticos: fortalecimento do Sistema Nacional de CT&I, apoio à inovação nas empresas, projetos estratégicos nacionais e desenvolvimento social.

Nota 10

Para a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO) pela criação da Comissão Especial de Prevenção e Combate ao Bullying nas Escolas. O colegiado chega com objetivo analisar os ambientes escolares e promover ações de conscientização e combate tanto para a categoria advocatícia quanto para a sociedade em geral, oferecendo também orientações jurídicas sobre os direitos e deveres cívicos em relação ao tema.

Nota Zero

Para a segurança nos ônibus da Urban. Ontem um idoso teve de ser retirado do coletivo porque estava se masturbando e mostrando o órgão genital para adolescentes. Nojento!

*Colaborou Denilson Boaventura