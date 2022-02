Adriano da Rocha Lima garante que não haverá aumento de tarifa no transporte coletivo da Grande Goiânia

Representantes da Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo (CDTC) reuniram-se nesta sexta-feira (25) para discutir melhorias no transporte coletivo da Região Metropolitana da capital.

A CDTC é formada por representantes do Estado de Goiás, e das prefeituras de Goiânia, Aparecida e Senador Canedo, sob a presidência de Adriano da Rocha Lima, secretário-geral de Governadoria em Goiás e presidente da CDTC.

Rocha Lima garantiu que o valor da tarifa não será aumentado. Atualmente em R$ 4,30, ela não sofre reajuste desde abril de 2019.

“O valor da passagem de R$ 4,30 não será reajustado e todos os benefícios adicionais eles visam justamente reduzir o impacto o usuário em termos financeiros”, afirmou.

Os benefícios adicionais que serão criados pela CDTC foram anunciados por Rocha Lima. A principal novidade será a adoção do bilhete único para os usuários do transporte coletivo.

“Uma série de produtos tarifários novos serão lançados progressivamente ao longo dos próximos meses, começando pelo bilhete único. Ele trará um benefício enorme para a população, dando liberdade para a população embarcar e desembarcar onde quiser”, pontuou.

O presidente da CDTC explicou como funcionará o uso do bilhete único. Nesta modalidade, a população poderá circular por 02h30 sem precisar descer em terminais para trocar de ônibus.

“Será um bilhete com validade de 2h30 e que também trará uma economia em tempo de viagem. Foi estimado que o tempo de viagem hoje em decorrência da necessidade da troca em terminais fechados”, disse.

Outra novidade que está prevista para os próximos é a adoção de um valor reduzido para viagens que sejam de até 05 km. Todavia, essa modernidade terá que aguardar um pouco mais e o valor ainda não foi anunciado.

“A meia tarifa para distâncias de até 05km, ela tem alguma complexidade adicional pois é preciso ter linhas específicas limitadas ou medir o momento de desembarque para que caracterize essa distância de até 05 km”.

Mais uma implementação anunciada pelo presidente da CDTC foi a modernização da frota do Eixo Anhanguera até o final de 2023.

“A modernização da frota do Eixo Anhanghuera com a utilização de ônibus elétricos que começarão a chegar neste ano e terminarão em 2023. Veículos climatizados, com wi-fi e não poluentes por serem elétricos, sem a necessidade de passar fios nas vias, pois ele usa bateria própria”.