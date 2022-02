Com vagas para a UniEVANGÉLICA, Prouni tem último dia de inscrições nesta sexta (25)

Hoje (25) é o último dia para quem deseja fazer a inscrição no Programa Universidade para Todos – Prouni. A Universidade Evangélica de Goiás – UniEVANGÉLICA é participante do programa e os interessados poderão optar por diversos cursos ofertados pela instituição.

Na UniEVANGÉLICA, são bolsas de 100% de desconto subsidiadas pelo Governo Federal para preenchimento de vagas que constam no edital 03/2022, com início do curso ainda no primeiro semestre deste ano.

Cronograma

Primeira chamada

Resultado dos pré-selecionados: 2 de março

Entrevista/comprovação de informações: 3 a 14 de março

Registro da comprovação/emissão do termo: 3 a 17 de março

Segunda chamada

Entrevista/comprovação de informações: 21 a 29 de março

Registro da comprovação/emissão do termo: 21 a 31 de março

Lista de espera