Ministro viraliza após dizer que Bolsonaro teria parado guerra na Ucrânia

Após o início dos conflitos armados na Ucrânia, na última quarta-feira (23), uma declaração do ministro do Turismo Gilson Machado Neto viralizou nas redes sociais.

Em entrevista realizada no dia 16 de fevereiro, enquanto visitava Goiânia, Machado Neto disse que o presidente Jair Bolsonaro havia levado uma “mensagem de paz” ao se encontrar com Vladmir Putin na Rússia, no mesmo dia.

O ministro ainda complementou afirmando: “Graças a Deus, [as tropas russas na fronteira da Ucrânia] já foram retiradas e não se falava mais em guerra”. Exatamente uma semana depois, teve-se o início a invasão ao país ucraniano.

Nas redes sociais, vários usuários ironizaram a declaração de Gilson Machado e aproveitaram o momento até para criticar as escolhas para o ministeriado do Governo Bolsonaro.

“Nunca espere sabedoria de quem indica um Gilson Machado para Ministro de Estado”, publicou um perfil no Twitter”.

Outro usuário fez piada com o fato do ministro ter diversas postagens tocando sanfona nas redes sociais e afirmou “Se Gilson Machado começar a tocar sanfona, a guerra acaba. Tenho certeza!”.

Confira a seguir algumas das reações:

"Bolsonaro levou uma mensagem de paz para o presidente Putin e, graças a Deus, já foram retiradas as tropas e não se fala mais em guerra”. Declaração do nosso ministro do Turismo, Gilson Machado, uma semana antes da… guerra!🕊️🤣 pic.twitter.com/GlMjh6K1Vy — RetroPOP #BigDay #BBB (@BRetropop) February 24, 2022

Nunca espere sabedoria de quem indica um Gilson Machado para Ministro de Estado ! A imbecilidade do @jairbolsonaro é uma mancha que teremos que levar para as futuras gerações ! https://t.co/Z3Og0K3qsV pic.twitter.com/DbsYxMIJXp — Fabio Barreto (@FabioBa2012) February 24, 2022

Se Gilson Machado começar a tocar sanfona, a guerra acaba

Tenho certeza! pic.twitter.com/2RWOhHtzsG — Edmilson Papo 10 (@edumilsonpapo10) February 24, 2022

Quem é o pior:

a) Osmar Terra: 800 mortos na pandemia que acabará em jun/2020

b) Olavo de Carvalho: a COVID não existe

c) Gilson Machado: “-Graças a Deus, já foram retiradas as tropas e não se fala mais em guerra”. — Antony Jojohn (@AntonyJojohn) February 25, 2022