(FOLHAPRESS) – O ator José Carlos Sanches, conhecido por trabalhos em novelas na Globo como “Por Amor” (1997), foi encontrado morto nesta sexta (25), em seu apartamento em Copacabana, no Rio de Janeiro.

A informação foi confirmada pela Polícia Civil do Rio.

“A 12ª DP (Copacabana) instaurou inquérito para apurar a morte de José Carlos Sanches. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e os agentes estão levantando informações para esclarecer os fatos”, diz nota da Polícia.

Sanches entrou na Globo em 1980 na novela “Água Viva”. Um dos trabalhos mais conhecidos dele foi como Fausto em “Por Amor”.

Na trama de Manoel Carlos, ele interpretou o gerente do heliponto onde Nando (Eduardo Moscovis) trabalhava. A mando de Branca (Susana Vieira), Fausto colocou droga na mochila do mocinho, que acabou preso injustamente.

Sanches também fez papéis menores em outros tramas na Globo como “Amor com Amor Se Paga” (1984), “Que Rei Sou Eu?” (1989) e outros. O último trabalho do ator na TV foi no seriado “Afinal, O Que Querem as Mulheres”, de 2010.