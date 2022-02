FAB disponibiliza aeronaves de Anápolis para resgate de brasileiros evacuados da Ucrânia

Equipes da Base Aérea em Anápolis já estão de prontidão para, caso seja necessário, transportar brasileiros evacuados da Ucrânia.

Na manhã deste sábado (26), a Força Aérea Brasileira (FAB) anunciou que duas aeronaves KC-390 Millennium, disponíveis apenas na base aérea do município, estão a postos para o possível resgate.

Segundo a FAB, os aviões são do mesmo modelo utilizado em outras missões humanitárias internacionais, como no transporte de donativos para as vítimas da explosão em Beirute, capital do Líbano, em 2020 e no apoio ao Haiti em 2021, após tragédia causado por um terremoto em agosto de 2021.

Em tempo

Fabricado pela Embraer e considerado um dos mais potentes do mundo, o KC-390 pode atuar em diferentes tipos de serviço, como transporte de cargas e tropas, lançamento de paraquedistas, reabastecimento em voo, combate a incêndios, busca e salvamento e evacuação aeromédica.

A aeronave pode alcançar até 870 km/h e suporta 23 toneladas. Dependendo do tipo de carga que leva, o avião tem autonomia para voar até 4.914 km de distância.

Ele também pode levar até 80 soldados equipados ou 64 paraquedistas, 74 macas e equipe médica, além de ter espaço para acomodar grandes equipamentos, blindados, peças de artilharia, armamentos e até outras aeronaves.