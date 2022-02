Adolescente foi apreendido em Anápolis após espancar namorada adulta e proibi-la de sair do quarto

Em Anápolis, no bairro Campos Elísios, um jovem de 17 anos foi apreendido na tarde do último sábado (26). Ele espancou a namorada, de 20 anos, e a deixou em situação de cárcere privado.

Segundo apurado pelo Portal 6, a vítima teria conseguido acionar a Polícia Militar (PM) ao avisar uma amiga, por meio de mensagem de texto, que estaria sendo mantida trancada em um quarto do imóvel e que o marido estaria agredindo-a, pedindo assim que ela buscasse por ajuda.

No local do ocorrido, após tentar, sem sucesso, contato com os moradores, a PM precisou pular o muro da residência para capturar o garoto.

Trancada em um cômodo da casa, os militares encontraram a vítima em estado de choque com o filho de apenas dois anos chorando e assustado devido as supostas agressões que teria presenciado a mãe sofrendo.

A mulher ainda relatou que estaria vivendo um relacionamento abusivo há um ano, em que passava por situações vexatórias como agressões físicas e psicológicas. Além disso, era mantida em cárcere privado, sendo impedida por meio de uso de força física de sair do imóvel.

Tendo sido pego em flagrante, o adolescente foi encaminhado para a Polícia Civil e responderá pelos crimes de violência doméstica, sequestro e cárcere privado.