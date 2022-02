O Programa de Integração Social (PIS) e Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) são pagos anualmente aos trabalhadores. E neste ano haverá pagamento para quem não conseguiu acessar o benefício devido a erros no sistema que administra o recebimento.

De acordo com o Dataprev, que administra o processamento de dados previdenciários e de programas sociais houve um erro na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

Por conta deste erro, houve a necessidade de processar novamente as informações sobre o pagamento do benefício.

Vale lembrar que este pagamento é referente ao ano de 2020, ou seja, os anos de 2021 e 2022 serão pagos em anos posteriores.

Para possuir acesso ao benefício é necessário estar inscrito no PIS/Pasep há no mínimo cinco anos e ter trabalhado no mínimo 30 dias durante o ano de referência.

PIS/Pasep terá pagamento para quem não conseguiu acessar o benefício; veja a partir de quando

Em primeiro lugar, segundo o órgão, cerca de 1,9 milhão de trabalhadores estão inclusos na lista de revisão. A data prevista para o término do reprocessamento é o dia 15 de março.

Assim sendo, a partir do dia 16 de março o trabalhador poderá saber se tem acesso ou não ao pagamento que lhe foi negado no primeiro momento.

Para a realização do pagamento do PIS/Pasep em 2022, o Dataprev analisou 55 milhões de CPF. Deste total, 22,7 milhões possuem direito ao benefício, enquanto outros 30,4 milhões não foram aprovados.

Os demais, cerca de 1,9 milhão (3,5% dos cadastros) estão neste grupo que serão revisados.

Para consultar se possui acesso ao benefício é necessário realizar o download do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Outra forma de descobrir é pela plataforma Gov.br, do Governo Federal.

Entretanto, ainda não há previsão do pagamento do dinheiro para aqueles que forem aprovados nesta segunda fase dos pagamentos.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!