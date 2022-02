Após a desistência de Tiago Abravanel do Big Brother Brasil 22 na tarde deste domingo (27), a Globo disse que o participante não será substituído. “O programa seguirá com os atuais participantes. Mais detalhes serão informados por Tadeu Schmidt no BBB, hoje [domingo] à noite”, afirmou a emissora em comunicado. Não foi detalhado se a formação do Paredão deste domingo está mantida.

Abravanel deixou o reality sem dizer nada para os outros brothers. Ele abriu a porta onde fica o botão de desistência, ficou em silêncio por alguns segundos e apertou. Na sequência, foi para o confessionário.

Ao ouvirem a sirene, os outros participantes se assustaram e não entenderam o que estava acontecendo. Alguns acharam que o barulho era algum aviso para a atividade do Monstro.

Ao se darem conta do ocorrido, os brothers se desesperaram. Lina, Arthur e Natália eram os mais abalados com a decisão do neto de Silvio Santos. O marido de Maíra Cardi chorou compulsivamente no quarto.

O botão de desistência é uma das grandes novidades do BBB deste ano. No sábado passado (19), após o show do cantor Thiaguinho, o neto de Silvio Santos já tinha dito que havia pensado em desistir do programa.

“Se o botão [da desistência] estivesse verde, talvez vocês acordassem sem eu aqui”, disse ele. Na ocasião, porém, o botão estava vermelho, o que significa que ele não poderia ser apertado. Na tarde deste domingo, ele estava verde.

“Quando vi o Thiaguinho veio um monte de coisas na cabeça”, afirmou. Ele disse que foi lembrado de sua vida fora da casa e que acabou ficando mal por causa disso. “Eu entrei em um buraco que não foi legal”, contou.