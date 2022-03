Um menino de 9 anos fugiu de casa em Manaus na manhã deste sábado (26) e foi encontrado no fim do dia no aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, a cerca 2.700 quilômetros em linha reta da capital amazonense.

As investigações da Polícia Civil apontam que a criança pegou um ônibus até o aeroporto, onde conseguiu driblar os sistemas de segurança e embarcar sozinho em um voo da companhia aérea Latam com destino à cidade da Grande São Paulo.

A criança foi encontrada quando o avião já estava em trânsito após a companhia aérea perceber que ela estava desacompanhada. A Latam acionou a Polícia Federal e o Conselho Tutelar, que buscaram informações sobre a criança, que desembarcou em Guarulhos às 21h09.

A família já havia registrado um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento do menino e, até então, estava sem informações sobre ele.

O caso foi investigado pela Polícia Civil do Amazonas, que constatou que a criança agiu sem a ajuda de adultos e, antes de partir, realizou pesquisas na internet sobre como entrar em um avião sem ser percebida.

A Polícia Civil ainda informou que “a criança não tem histórico de violência familiar e, durante oitivas, a mesma informou que o motivo da viagem seria o desejo de morar em São Paulo, com outros familiares”.

A criança e família foram ouvidas pela Polícia Civil. Imagens da câmeras de segurança do aeroporto foram solicitadas para auxiliar nas investigações.

Em nota, a Latam Brasil informou que acionou a Polícia Federal e o Conselho Tutelar, que encaminhou a criança para um abrigo para aguardar os trâmites necessários para a recondução dela para Manaus.

Ela embarcou para Manaus em um outro voo da Latam neste domingo (27) e chegou às 11h45, sendo recepcionado pelas autoridades locais.

O Aeroporto Internacional de Manaus informou em nota que o caso está sendo investigado internamente com verificação das imagens das câmeras de segurança e tratativas junto às polícias Civil e Federal.

“O Aeroporto Internacional de Manaus preza pela segurança de todos e segue os procedimentos e normas de segurança da aviação civil”, informou.