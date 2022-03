Ataque de piranha é registrado em outra cidade turística de Goiás

Enquanto aproveitava o Carnaval, um turista de Brasília foi atacado por piranhas no Lago Corumbá 1, em Caldas Novas.

O caso ocorreu na última segunda-feira (28) e a vítima do ataque acabou perdendo parte de um dos dedos das mãos após entrar na água para se refrescar.

Assim que o episódio ocorreu, o homem foi rapidamente atendido pela equipe do local em que se hospedava e levado para atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Na unidade, o turista recebeu todos os cuidados médicos necessários e teve alta, retornando para Brasília em seguida.

De acordo com o Jornal O Popular, os ataques de piranha são recorrentes no condomínio em que o fato ocorreu devido a churrasqueira estar localizada nas margens do lago e os turistas regularmente jogarem restos de alimentos ali, atraindo os animais.

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semmarh) de Caldas Novas, assim como a Associação Amigos do Lago Corumbá 1 alertam que este é um problema crônico e que turistas da região devem ficar atentos e redobrarem os cuidados.

Por diversas vezes, placas de alerta já foram instaladas na região como forma de prevenir os ataques, mas as mesmas são regularmente vandalizadas.