Carreta tomba em Aparecida de Goiânia e quase provoca tragédia

Uma carreta tombou no momento em que realizava uma curva em uma rotatória do Anel Viário de Aparecida de Goiânia, nesta segunda-feira (28) e o acidente, por pouco, não se transformou em uma tragédia.

O veículo, que transportava grande quantidades de carne, teve a carroceria caída no pátio de um posto de combustível. A distância entre as bombas e o local do acidente era pequena.

Algumas câmeras de segurança registraram todas as cenas, sendo possível visualizar o estrago ocasionando pela carreta, que levou até mesmo parte do asfalto.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para interditar parte do Anel Viário e retirar o veículo enorme.

A carga também precisou ser tirada para facilitar o processo e, apesar de todos os transtornos, ninguém se feriu.