Goiás será pioneiro na emissão de novo documento para a população

O governo de Goiás estabeleceu o acordo que o faz o primeiro estado brasileiro a oferecer o RG Único – documento contendo o número do CPF como um tipo de identificação única para os cidadãos.

A novidade foi aprovada no último dia 23 fevereiro e passa a valer a partir desta terça-feira (1°).

Ao jornal O Popular, foi informado que os institutos de identificação terão até o dia 06 de março de 2023 para adequação, de acordo com o titular da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação (Sedi).

Em relação à data do início da emissão, não há previsão ainda: “há uma dependência do Governo Federal que, por questões ligadas à unificação do documento de identificação”.

A intenção do Governo Federal é que haja mais segurança, tendo em vista que a validação do documento poderá ser feita virtualmente, com QR Code, inclusive, offline.

Após o acordo firmado com o Ministério da Econômia, a base de dados dos goianos já estarão integradas na Rede Nacional de Governo Digital (Rede Gov).