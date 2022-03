Laudo cadavérico apontará se criança de Goiânia se afogou em piscina ou sofreu mau súbito, diz Polícia Civil

Veio a óbito no Hospital Estadual de Urgências de Goiânia (HUGO), a criança de 08 anos que se afogou na piscina de um edifício residencial de luxo do Jardim Goiás, na segunda-feira (28).

A pequena chegou a receber os primeiros socorros de médicos ainda no prédio, que realizaram procedimentos de reanimação cardiorrespiratória antes de ser encaminhada ao hospital.

Em um primeiro momento, os vizinhos não souberam informar aos militares o tempo exato de imersão da criança dentro da piscina.

Agora, a Polícia Civil (PC) iniciará as investigações do caso e possui duas possíveis causas: afogamento ou mau súbito. Entretanto, a dúvida só será sanada com o laudo cadavérico.

Ainda nesta semana, testemunhas serão ouvidas e imagens de câmeras de seguranças analisadas para apontar o que ocorreu antes do acidente.

A investigação, segundo a PC, está a cargo da Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente (DPCA).