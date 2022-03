Ranking da FGV mostra que está em Goiás a 3ª cidade com população mais rica do Brasil

Com apenas 4.432 habitantes, o município de Aporé, na região Sudoeste de Goiás, a 440 km de Goiânia, chama a atenção por estar em terceiro lugar no ranking dos mais ricos do país.

Quem afirma isso é um levantamento da Federação Getúlio Vargas (FGV), que tomou como base o total declarado no Imposto de Renda dividido pelo número de moradores.

Ainda por cima, a cidade é a única em toda a região Centro-Oeste a ocupar uma vaga entre os 10 primeiros lugares no ranking de riqueza.

A renda média da cidade é de R$5.233,93 por habitante, o que deixa ela atrás apenas de Santana de Parnaíba (SP), com rendimentos de R$ 5.384,77 por pessoa e Nova Lima (MG), com receita de 6.253,03 por cidadão.

Aporé tem como base econômica a agricultura – principalmente de soja, milho e arroz – além da pecuária leiteira.

O município ainda conta com a força da indústria frigorífica e de cerâmica para manter o fluxo de capital em movimento.

Goiás e Goiânia

O estudo ainda aponta que Goiás, como um todo, ocupa o 11º lugar na tabela dos estados com mais riqueza por habitante. Em média, o goiano ganha cerca de R$ 984,68.

A pesquisa indica que o morador de Goiás é em média o mais pobre dentro da região Centro-Oeste, ficando atrás das populações de Mato Grosso (R$ 1.172,44), Mato Grosso do Sul (R$ 1.200,79) e Distrito Federal (R$ 2.981.04).

Já entre as capitais, Goiânia está na 10ª posição, com rendimentos médios de R$ 2.113, 11 por pessoa.

Na região, a cidade goiana fica atrás de Cuiabá (MT), com renda média de R$ 2.360,17 e de Brasília (DF), com arrecadações de R$ 2,981,04 por habitante.