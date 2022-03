Soldados russos aproveitam a guerra para entrar em aplicativo de pegação e mostrar a pistola

O lema para alguns soldados russos têm sido “faça amor e faça guerra”, pois, horas antes da invasão a Ucrânia, eles usavam o Tinder para flertar com ucranianas, que moram em Kharkiv, região leste do país.

Os militares acreditavam que a entrada no território ucraniano seria pacífica e sem resistência. Com previsão de passar meses ocupando o local, buscavam companhia através do aplicativo de relacionamento.

A produtora de vídeo, Dasha Synelnikova, de 33 anos, relatou que foi um momento engraçado, mas assustador ao mesmo tempo, pois mostrava a proximidade das tropas inimigas.

“Eu não podia acreditar quando eles apareceram tentando parecer durões e legais. Um cara musculoso posou tentando parecer sexy na cama posando com sua pistola”, contou.

Dasha disse não achar eles atraentes, mas deslizou para a direita devido a curiosidade. Confira um trecho da conversa entre a usuária e Andrei, de 31 anos, que aparecia nas fotos do aplicativo segurando um fuzil Kalashnikov (AK-47):

Dasha: “Onde você está? Você está em Kharkiv?”

Andrei: “Claro que não estou em Kharkiv, mas estou perto: 80km.”

Dasha: “Você tem planos de nos visitar?”

Andrei: “Eu iria com prazer, mas os russos não são bem-vindos na Ucrânia desde 2014”.

Em 2014, também houve uma intervenção militar da Rússia na Ucrânia. Na ocasião, o presidente ucraniano, Viktor Yanukovich, fugiu do país e os russos conseguiram anexar ao território a península da Crimeia.