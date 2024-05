Vídeo mostra visão de motorista em caminhão pendurado em ponte nos EUA

Acidente foi registrado no mês de março, mas as imagens só foram divulgadas nesta quarta-feira (15)

Folhapress - 16 de maio de 2024

Momento em que caminhão fica pendurado em ponte sobre o Rio Ohio foi registrado por câmera de segurança. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – A câmera de segurança de um caminhão registrou o momento em que o veículo sofre um acidente e fica pendurado em uma ponte de Kentucky, nos Estados Unidos.

Imagens mostram a motorista dentro da cabine do caminhão, pendurado sobre o rio Ohio. O acidente foi registrado no mês de março, mas as imagens só foram divulgadas nesta quarta-feira (15), durante o julgamento do motorista de outro veículo que trafegava na ponte e causou o acidente.

Condutora tentou desviar de carro antes de ficar pendurada a 20 metros de altura. No vídeo, é possível ver que Sydney Thomas, 26, tenta desviar de um veículo, quebrando parte do guarda-corpo da ponte e ficando pendurada.

Resgate de rapel. Bombeiros de Louisville precisaram se pendurar em cordas na estrutura da ponte para retirar a motorista do caminhão da cabine. O resgate durou 40 minutos, segundo o Corpo de Bombeiros local. A mulher foi hospitalizada sem ferimentos graves após o acidente.

Motorista de carro que estava no sentido oposto ao caminhão foi apontado como causador do acidente. Trevor Branham, 33, dirigia com a habilitação suspensa e estava em alta velocidade quando perdeu o controle do veículo, obrigando a motorista do caminhão a desviar segundo o canal Wave.

Homem deve receber sentença na próxima semana. Ele será submetido a juri, já que outra pessoa – além dele e da motorista – ficou ferida na ocorrência.