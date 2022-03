“Sou Comando Vermelho, Bolsonaro”, diz advogado durante briga no CEL da OAB Anápolis

Circula pelas redes o vídeo de uma confusão ocorrida nesta segunda-feira (28) no Centro de Cultura, Esporte e Lazer (CEL) da Ordem dos Advogados (OAB), em Anápolis.

Nas imagens, um advogado é flagrado discutindo com uma mulher após um desentendimento dela e de seus familiares com a companheira dele.

“Eu sou CV [Comando Vermelho], Bolsonaro”, disse o profissional, identificado como Marco Aurélio Vieira de Souza, durante a troca mútua de ofensas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portal 6 (@portal6noticias)

Ao Portal 6, o presidente da OAB Anápolis, Samuel Santos, informou que a diretoria do clube irá apurar as circunstâncias do ocorrido.

“E, sendo o caso, aplicará as sanções previstas no regulamento aos envolvidos”, destacou em nota, ressaltando que, após intervenção dos funcionários, não houve maiores desdobramentos.

À reportagem, o advogado Marco Aurélio explicou que as pessoas que aparecem na discussão estavam tentando impedir que a esposa dele usasse o banheiro do quiosque do CEL da OAB.

Afirmou ainda que entrou na briga porque as regras do clube deixam expressas que nenhum usuário pode ser impedido de acessar o local e somente revidou aos xingamentos.

Por fim, disse que abrirá um procedimento interno contra o advogado que alugou o espaço do quiosque para ”pessoas desqualificadas” e que não autoriza a divulgação da imagem dele — que a essa altura já viralizou em grupos de WhatsApp do país inteiro e nas redes sociais.

Já os familiares da mulher que aparece discutindo com o profissional ressaltaram ao Portal 6 que, além de agredida verbalmente e ameaçada pelo homem, ela também chegou a ser agredida fisicamente pela companheira de Marco Aurélio.

Temendo pela integridade, pediram para ter a identidade preservada e confirmaram que vão formalizar nesta terça-feira (1º) a denúncia contra Marco Aurélio na Polícia Civil (PC) e na OAB Anápolis.