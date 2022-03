(FOLHAPRESS) – A atriz Ana Beatriz Nogueira, 54, descobriu um câncer ao realizar uma tomografia agendada após ela ter contraído influenza. Segundo a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a atriz de “Um lugar ao Sol” tem um pequeno tumor no pulmão e sua doença está em estágio inicial.

Ana Beatriz deve realizar uma operação em breve e tem previsão para voltar a trabalhar em maio, quando começam as gravações da novela “Olho por olho”.

Há 12 anos, a atriz recebeu o diagnóstico de esclerose múltipla, o que a fez mudar a forma de enxergar a vida. “Fiquei mais rápida. Me trouxe uma urgência de não perder tempo com bobagem”, afirmou ela em uma entrevista para o mesmo jornal concedida no início deste ano.

“As pessoas se assustam com o nome, mas esclerose quer dizer inflamação. É uma doença cognitiva, mas sou obediente no tratamento. Depois de surtos cognitivos iniciais, nesses 12 anos não tive nada”.