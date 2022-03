Vídeo registrou o exato momento em que pastor foi gravemente atropelado por caminhão

Repercute fortemente nas últimas horas as imagens de câmeras de segurança que flagraram o exato momento do atropelamento que tirou a vida do pastor Wallage Calixto, de 58 anos.

O caso ocorreu em Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia, e o corpo da vítima foi sepultado nesta terça-feira (1º).

De acordo com o G1, que divulgou o registro do acidente, o pastor havia saído de casa em uma bicicleta para uma aula de Jiu-Jitsu e passou cerca de 14h sem dar notícias para a família.

No vídeo, é possível ver que o homem estava parado na via e esperando o sinal abrir. Ele seguiu assim que o semáforo ficou verde, mas acabou atingido por um caminhão, que fez uma curva e seguiu viagem.

Câmera flagrou momento em que pastor foi atropelado por caminhão, em Senador Canedo. Ele estava de bicicleta e não resistiu. pic.twitter.com/opJ06nYXBz — Portal 6 (@portal6noticias) March 2, 2022

Preocupados e sem pistas do paradeiro, os parentes começaram a procurar por ele em hospitais. Foi em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) que descobriram sobre o atropelamento e falecimento.

Wallage deixou esposa, três filhos e netos.