Quem é Leandro Castro, empresário que matou com facada homem em sorveteria de Anápolis

Autor já se apresentou à delegacia, onde foi ouvido e liberado

Davi Galvão - 07 de julho de 2025

Imagem mostra Leandro Castro Marinho. (Foto: Reprodução)

Foi com surpresa e incredulidade que os moradores e comerciantes do Setor Central de Anápolis tomaram ciência do caso envolvendo o empresário Leandro Castro Marinho, 40 anos, investigado pela Polícia Civil (PC) pelo homicídio de outro homem, neste domingo (06).

O caso aconteceu em frente a uma sorveteria da Rua Mauá, mesma via onde Leandro é proprietário de um pet shop e clínica veterinária, com o espaço estando em funcionamento há pelo menos quatro anos.

Em uma panificadora logo em frente ao estabelecimento, os funcionários comentaram terem sido pegos de surpresa com a notícia, uma vez que Leandro foi descrito como sendo um freguês fiel e amigável, que nunca tinha se envolvido em nenhuma confusão.

Uma parente do empresário, que preferiu não ser identificada, comentou que a família também ficou atônita ao saberem do ocorrido.

O veterinário, que é anapolino, foi descrito por clientes como bastante comunicativo e que, ao menos no entorno da Rua Mauá, era de praxe a população, especialmente os mais idosos, o procurarem para tratar dos pets, sendo uma referência no bairro.

“Vinha para cá cedo, quase todo dia, uniformizado, trabalhava certinho, nunca teve problema com polícia, mas as coisas acontecem né. Se exaltou, não devia ter tomado uma atitude dessas, mas é difícil ter sangue de barata”, disse uma moradora, que preferiu não ser identificada.

Em entrevista ao Portal 6, Raiane Silva Diniz se apresentou como antiga conhecida do autor, o qual era vizinho dela há mais de uma década, antes de se mudar.

Além da surpresa com o crime, ela destacou a árdua jornada empreendedora de Leandro, que antes de abrir a clínica veterinária na Rua Mauá, tinha um pequeno pet shop em outro ponto da cidade, de escala bem menor do que o atual empreendimento.

“Levei minha gatinha nessa época pra ele cuidar, me atendeu super bem, era bem simpático, trabalhador. Ficou um tempo na Coca-Cola antes de abrir o pet shop dele, mas nada em comparação com o que tem hoje. Muito triste de saber que isso aconteceu”, relembrou.

Em tempo

A vítima, identificada como Mauro Sérgio de Souza, foi esfaqueada na porta de uma sorveteria da Rua Mauá, na região Central de Anápolis, após um desentendimento com o autor.

As investigações apontam que Mauro, embriagado, teria sacado um canivete e ameaçado Leandro, que foi até a caminhonete que havia estacionado e também tirou uma faca.

Já na calçada, ambos os homens se encararam, segurando cadeiras de madeira entre um e outro, até que o suspeito desferiu uma facada contra o pescoço da vítima, que cambaleia por alguns instantes antes de ir ao chão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a comparecer, mas pôde apenas atestar o óbito.

Mais tarde, no mesmo dia, o autor procurou a delegacia, acompanhado de um advogado, e foi ouvido e liberado pelas autoridades. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil (PC).

