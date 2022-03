Carreta bitrem pega fogo e fumaça toma conta de universidade em Anápolis

Uma carreta bitrem pegou fogo no início da tarde desta quinta-feira (03) no pátio do campus sede da Universidade Estadual de Goiás (UEG), na BR-153, em Anápolis.

O Corpo de Bombeiros chegou ao local por volta das 12h50 e iniciou o combate as chamas direto na cabine, onde o fogo se concentrava.

A atuação rápida dos agentes impediu que o incêndio se propagasse para a carroceria, que estava carregada de arroz com casca.

A fumaça tomou conta da instituição e, no momento, o motorista não estava no local. As causas do incêndio são indeterminadas e serão investigadas.

Para ação, foram necessários quatro viaturas da corporação e sete bombeiros militares, que também realizaram o rescaldo do veículo e da carga para que não houvesse reincidência de chamas.

A carreta foi deixada em segurança junto à Polícia Militar (PM), que estava presente. Confira as imagens: