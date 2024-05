Machado na mão e destruição de carros parados: confusão marca noitada em bar de Anápolis

Segundo testemunhas, homem teria acertado para-brisa de um Corsa

Samuel Leão - 06 de maio de 2024

Acidente envolveu três carros, na rua Tocantins. (Foto: Reprodução)

Após se envolver em uma briga de bar, no bairro Jardim Esperança, em Anápolis, um homem teria saído em disparada, dirigindo um Chevrolet Corsa, colidido em dois carros que estavam estacionados e, na sequência, fugido do local, abandonando o veículo. O caso aconteceu na noite deste domingo (05).

Segundo testemunhas, ao sair do estabelecimento onde ocorreu o desentendimento, um rival do motorista teria acertado o para-brisa do Corsa, deixando-o trincado. Na sequência, o dono do carro, possivelmente embriagado, teria saído em alta velocidade.

Em dado momento, os transeuntes teriam ouvido um som semelhante a um tiro. Logo depois, o condutor teria perdido o controle e batido contra outros dois carros, um Peugeot 207 e um Volkswagen Gol.

Após a colisão, o homem teria fugido do local e tomado rumo desconhecido. Os donos dos outros carros então acionaram a polícia, que compareceu ao local para verificar o ocorrido.

Foram constatados os danos nos veículos, que estavam estacionados às margens da rua Tocantins. As equipes verificaram o interior do Corsa abandonado e descobriram três máquinas de cartão descarregadas e as chaves do carro.

O caso foi registrado como acidente de trânsito sem vítima, e o Corsa foi recolhido pelas autoridades.