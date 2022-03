O cantor João Neto, da dupla com Frederico, se manifestou, na tarde desta quinta (3), para avisar aos fãs que irá a Barretos, no interior de São Paulo, nesta sexta-feira (4), para retirada dos pontos da cirurgia para tratar o câncer de tireoide.

Por meio dos stories, no Instagram, o artista mostrou a cicatriz da cirurgia no pescoço e declarou que a voz está quase 100% para a volta dos trabalhos –que está prevista para este final de semana, em Santa Catarina.

“Vou começar, graças a Deus, a trabalhar. A cirurgia já está bem cicatrizada. Amanhã [sexta (4)], estou passando lá em Barretos de manhã para retirar os pontos, já estão até soltando os pontos. Acho que vai precisar ser feito mais algum exame, não sei, e de lá a gente segue para Santa Catarina. Graças a Deus estou voltando, a voz, quase 100%, e a ansiedade, a mil. Vamos seguir com muita fé em Deus e nos vemos aí no final de semana pelos palcos”, anunciou João Neto.

No dia 16 de fevereiro, João Neto usou as redes sociais para revelar aos fãs que tinha descoberto um câncer na tireoide após a realização de exames de rotina, no mês de dezembro de 2021.

“Decidi compartilhar com vocês esse meu momento. É uma doença silenciosa, nunca senti absolutamente nada, e gostaria de deixar um alerta a todos para se cuidarem. Façam exames de rotina, é muito ruim ser pego de surpresa como eu fui”, relatou.

Um dia após o comunicado, o sertanejo foi internado no Hospital de Amor, anteriormente conhecido como Hospital de Câncer de Barretos-SP, para a cirurgia de retirada do carcinoma. No dia seguinte ao procedimento, ele dividiu com os fãs que já havia ganhado alto e estava viajando para casa.

“Pessoal, graças a Deus já recebi alta do hospital, agora vou ficar de repouso em casa. Gostaria de agradecer todas as orações, preces ou qualquer manifestação de carinho, e todas as energias positivas que recebi”, declarou o cantor à época em publicação nas redes sociais.

Durante a viagem de volta para a Goiânia, o cantor postou uma foto nos stories, do Instagram, celebrando o sucesso da cirurgia. “Rumo à Goiânia. Curado”, escreve o cantor na foto, além de colocar emojis de oração.

Ele cumpriu período de 15 dias de repouso sem subir aos palcos para ajudar na cicatrização da cirurgia.