Rejeição de Marconi Perillo, que já foi altíssima, caiu bastante e anima caciques do partido

Pesquisas feitas nos últimos meses por partidos políticos em Goiás conseguiram captar o que marqueteiros chamam de uma nova “curva de tendência” sobre a rejeição do ex-governador Marconi Perillo.

O tucano, que já gozou de altíssimos níveis de aceitação entre o final dos anos 1990 e até a primeira metade da última década, caiu em desgraça após ser preso em 2018 na reta final da campanha para o Senado.

Além de perder a eleição, Marconi saiu da disputa com rejeição acima dos 70% e esse percentual se manteve muito firme até meados de 2020, quando começou a cair.

Levantamentos mais recentes mostram o tucano pouco quisto para cerca de pouco mais de 40% do eleitorado.

É ainda alto, e superior à maioria dos políticos goianos, mas só oscila para baixo.

Esse comportamento tem animado caciques do partido. Alguns deles defendem que Marconi se candidate ao Governo de Goiás mais uma vez, mesmo sabendo que uma derrota para Caiado seria o mais provável.

No entanto, com campanha na rua e na TV, Marconi poderia defender benfeitorias da era em que esteve no mais alto posto do estado e se tornar o principal nome da oposição.

Falando em rejeição

Caiu para 1 estrela no Google a avaliação do cerimonialista Valeriano Filho. A classificação ínfima veio após um novo áudio do profissional humilhando um cozinheiro viralizar. Com esta nota, o mecanismo de busca deixa de recomendar o cerimonialista para os interessados em contratar serviços de festas e eventos.

Apoiador

Além de gravar áudios de WhatsApp para humilhar pessoas que julga serem menores que ele, Valeriano Filho também tem como prática rotineira compartilhar quase tudo o que o vereador Leandro Ribeiro publica nas redes sociais. Basta olhar o perfil no Facebook do cerimonialista, que é aberto, e conferir. A maioria não têm nenhum comentário, apenas o repost.

É hoje

Será realizada a partir das 15h a primeira sessão ordinária de 2022 da Assembleia Legislativa de Goiás. Os trabalhos iniciam na nova sede da Casa, o Palácio Maguito Vilela, no Park Lozandes. A conclusão destas obras, depois de mais de 15 anos, é vista pelos deputados como um legado da gestão do presidente Lissauer Vieira. O deputado tentará uma vaga na Câmara Federal.

Foi ontem

Francisco Júnior aproveitou a quarta-feira de cinzas para dar um pulinho no gabinete do prefeito Roberto Naves. A imprensa também foi convidada para acompanhar a agenda. O deputado do PSD entregou dois veículos, geladeiras e computadores aos Conselhos Tutelares Leste e Sul. E nas próximas semanas, outros parlamentares também devem dar as caras em Anápolis.

O motivo

Isso porque o município é o terceiro maior colégio eleitoral do estado e, com a chegada das eleições gerais, políticos de todas as regiões querem mostrar que também fazem por Anápolis. Só falta combinar com os mais de 10 pré-candidatos a deputado federal que alegam justamente falta de representatividade da cidade no Congresso para lançarem seus nomes.

Esfriou

Aliado de primeira hora de Roberto disputa pela Prefeitura contra o PT, o deputado federal Major Vitor Hugo se viu obrigado a se afastar do prefeito. Aposta do presidente Jair Bolsonaro para o Governo de Goiás, o pré-candidato não tem o apoio de Roberto – que já confirmou e reconfirmou que caminhará ao lado de Caiado independentemente de quaisquer circunstâncias.

Vai esquentar

Cenas como a da vereadora por Goiânia Aava Santiago, que na última semana subiu o tom contra o presidente da Câmara de Aparecida após ouvir falas deselegantes dele na tribuna, tendem a ser cada vez mais comuns. E não só na capital. Duas vereadoras de Anápolis ficaram impressionadas com o engajamento e repercussão que a tucana obteve e prometem adotar este mesmo tipo de estratégia combativa se forem provocadas. A conferir.

Nota 10

Para a boate Netuno. Inaugurada recentemente, o local tem sido um oásis para quem não curte sertanejo.

Nota 0

Para a Agência Municipal do Meio Ambiente de Goiânia, a Amma. O órgão parece que só recebe reclamações de perturbação do sossego na capital. Nada além disso.