Mensalmente a Netflix divulga seus lançamentos, seja em filmes, séries ou documentários, você acompanha? Bom, se você é do time que está por fora das novidades, não se preocupe! Isso porque aqui vai uma lista de filmes na Netflix que chegaram recentemente para você sair da rotina!

6 filmes na Netflix que chegaram recentemente e valem a pena assistir:

1. Golpes de Vingança

Primeiramente, se você queria uma ação de qualidade, daquelas de perder o fôlego, aqui vai uma. Resumidamente, em Golpes de Vingança temos uma missão de vingança, como o próprio nome já diz. Assim, o assassino superpoderoso Kai planeja derrotar a rainha do submundo de Bangkok e salvar o mundo de sua ameaça.

2. Erax

Bom, agora se você procura fantasia e animação, aqui é o seu lugar! Em Erax temos criaturas monstruosas que saltam de um livro mágico de histórias. Logo, elas provocam caos e confusão para tia Opal e sua sobrinha Nina.

3. Madres Paralelas

Em seguida, temos um filme visionário e pra lá de feminista! Isso porque, contamos com duas mulheres, em circunstâncias diferentes, que dão à luz no mesmo dia. Desta forma, ambas no hospital criam um vínculo mais que especial, capaz de mudar suas vidas.

4. O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface

Ok, era a hora sim de um terrorzinho, nada saudável. Em suma, nessa nova versão, aclamada pela crítica, temos um grupo de jovens que decide dar vida nova a uma cidade fantasma no Texas. O problema é que eles acabam se deparando com Leatherface, o maníaco da serra elétrica.

5. Rabbids: A Invasão – Missão para Marte

Aqui vai mais uma animação pra lá de divertida! Basicamente, nesse longa temos os “Rabbids” precisam embarcar em uma aventura para salvar a galáxia. Porém, quando essa equipe maluca deixa a Terra, o trajeto até o destino final não sai como planejado.

6. Madea: O Retorno

Por fim, temos uma comediazinha norte-americana. Basicamente, o filme é sequência direta do filme de 2019 “Um Funeral em Família”. Só que desta vez, a “black mama” se prepara para receber sua família que veio à cidade. Bom, mas tudo pode ir por água abaixo quando alguns segredos vêm à tona.

