Conheça o goiano que foi confundido com Arthur Aguiar do BBB 22: ‘sósias?’

O bancário Gabriel Mota, de 28 anos, viralizou nas redes sociais após ser confundido com o participante Arthur Aguiar do BBB 22.

Ele é natural de Valparaíso de Goiás, mas aproveitou o Carnaval em uma festa em Manaus (AM) e chamou atenção até esposa do participante do reality, Maíra Cardi.

“Boninho, você prometeu que não ia deixar ele sair da casa para ir em lugar nenhum! Vou invadir essa casa”, brincou a coach no Instagram.

Um vídeo de Gabriel “curtindo” um pagode durante o feriado circula nas redes sociais. Diversos internautas o apelidaram de “sósia do Arthur Aguiar”.

Sósia do Arthur Aguiar curte pagode em Manaus pic.twitter.com/YuDkELjRet — Babilônia (@hamudaniel19) March 1, 2022

“Fui para uma festa com meus amigos e assim que cheguei, uma menina me abordou perguntando se eu era o Arthur, porque eu era muito parecido com ele”, conta o bancário ao Splash, do UOL.

Apesar da fama, Gabriel não não vê tanta semelhança assim. “Eu vejo uma semelhança, mas não acho tanto. No vídeo pegou um ângulo que ficou muito parecido, bem certeiro, por isso que viralizou”, afirmou.