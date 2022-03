(FOLHAPRESS) – Dividindo opiniões, Luana Piovani, 45, não autorizou a Globo a usar imagens de Dom, 9, Bem e Liz, 6, no BBB mais uma vez. Na sexta-feira, a atriz, que tem os três filhos com Pedro Scooby, 33, falou em seu Instagram sobre a diferença entre publicar fotos das crianças nas redes sociais e enviá-las ao reality.

“Sabe por que não é a mesma coisa que eu postar a foto dos meus filhos no Insta? Porque a Rede Globo ganha com os anúncios milhões, muito dinheiro com todos esses programas aí, que vocês dão audiência”, começa.

“E eu não vou assinar uma autorização, para essa e para todas as outras vidas, tanto de vídeo quanto de foto –porque era assim que eles queriam–, para eles encherem o rabo de dinheiro. Essa é a minha conta, minha, privada e particular, que tem 4,5 milhões de seguidores. Essa é a pequena diferença”, pontuou.

A publicação foi feita em resposta a novas críticas à sua decisão, que começaram depois que Scooby ganhou a liderança da semana e comentou sentir falta de fotos dos filhos no quarto do Líder. Na madrugada de sexta (4), o participante estreou os privilégios do cargo, mas não pode ver as crianças.

Com os convidados do VIP, o surfista falou sobre o assunto: “Eu tive essa conversa com a Luana… tudo certo. Tudo bem, eles são os meus filhos para o resto da vida”, afirmou. Outros brothers, que viam os porta-retratos por vídeo, também se surpreenderam com a ausência das crianças.

Não é a primeira vez que Scooby dá falta da presença dos filhos. Quando ganhou a prova do anjo, o surfista comentou que as crianças deveriam estar com Luana. Na ocasião, a atriz afirmou que a autorização para uso de imagem era “praticamente vitalícia”, e que a Globo a manteria mesmo que o ex-marido saísse do reality.

Na sequência de stories que postou nesta sexta, Luana Piovani conclui chamando o público para algo mais relevante, como classificou: “Vamos falar de coisa mais interessante? Se liga aí, ó”. Em seguida, aparece um vídeo dos bastidores de sua campanha com o banco Santander, em que aparece criticando seu ex… banco.

A peça publicitária surpreendeu os telespectadores pela primeira vez na noite de quinta-feira (3) –primeiro com Patrícia Abravanel, que diz ser “complicado ver um sobrinho disputando a audiência”, em alusão à rivalidade entre SBT e Globo. No Twitter, a campanha conquistou críticas e elogios.