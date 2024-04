Celso Freitas completa 20 anos de Record e defende emissora: ‘Fazemos com qualidade’

Jornalista foi o primeiro apresentador do Domingo Espetacular

Folhapress - 13 de abril de 2024

Jornalista Celso Freitas. (Foto: @celsofreitasoficial no Instagram)

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) – Em 2004, a Record tinha dois objetivos. O primeiro era qualificar sua programação. E o segundo, ter uma programação com produtos semelhantes aos da Globo para disputar a audiência com ela. Foi neste contexto que Celso Freitas, 70, então ex-apresentador do JN e do Globo Repórter, e que estava no Fantástico, assinou com a emissora.

Celso foi o primeiro apresentador do Domingo Espetacular, que assim como sua contratação, faz 20 anos neste mês de abril. Em entrevista ao F5, Celso, hoje titular do Jornal da Record, contou detalhes de como a revista eletrônica foi iniciada.

“A minha porta de entrada foi o Domingo Espetacular, uma revista eletrônica concebida por uma pequena e aguerrida equipe que produzia um conteúdo que contemplava grandes reportagens, musicais, entrevistas com personagens variados, de celebridades a empresários”, relembra ele.

Naquela primeira equipe, Celso Freitas comandava o programa juntamente com Lorena Calábria, e contava no elenco com Otaviano Costa, Nill Marcondes e Amália Rocha. De todos eles, apenas Celso segue como contratado da Record. Hoje, o Domingo Espetacular é comandado por Sergio Aguiar e Carolina Ferraz.

“Já no primeiro ano conquistamos o Prêmio Esso com uma série que denunciava uma vasta indústria de falsificação de documentos. A equipe revelou que era possível conseguir desde a certidão de nascimento, RG, titulo de eleitor e até de casamento de um indivíduo fictício”, lembra, orgulhoso.

Mais recentemente, o jornalismo da Record tem sofrido críticas por parte do público pelo sensacionalismo de alguns programas, como o Cidade Alerta. Celso defende seus colegas e cita os feitos que a emissora conseguiu ao longo dos 20 anos em que está lá.

“O jornalismo da Record sempre esteve atento a produzir uma cobertura fiel dos acontecimentos, na criatividade para retratar os mais variados assuntos, bem como, ousadia para investir no jornalismo investigativo. Fazemos com qualidade. O brasileiro hoje sabe que se um fato extraordinário acontece, ele liga na Record”, diz.

Celso diz ter orgulho do que construiu na emissora, especialmente na consolidação de uma linha editorial nos últimos 20 anos. “Hoje a Record é nome consagrado como mídia da informação. Temos jornalismo, esporte, dramaturgia e entretenimento consagrados no Brasil e no exterior. Na minha carreira também tenho orgulho de ter anunciado a criação e participado de programas da Record News, primeiro canal de notícias da TV aberta no país”, relembra.

Discreto em relação a sua vida pessoal, Celso Freitas tem uma vida pacata fora da televisão. Costuma acompanhar notícias no geral, e de ver séries. Outra paixão sua é o futebol.

“Fora das câmeras continuo sendo o jornalista que procurar acessar os mais diversos sites e blogs de informação para saber das notícias do Brasil e do mundo, sobre qualquer assunto. Além de documentários e filmes, gosto de mergulhar em séries. Como são-paulino, acompanho os jogos do tricolor”, revela.