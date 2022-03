Segundo dia de buscas termina e menina que desapareceu em rio ainda não foi encontrada

Os bombeiros envolvidos no resgate da criança de 11 anos que desapareceu no Rio Passa Três, na zona rural de Uruaçu, tiveram de encerrar o segundo dia de buscas logo que a noite deste sábado (05) começou.

Os militares chegaram no local no início da manhã para dar prosseguimento à missão e contou com um total de cinco mergulhadores e quatro em apoio.

Com objetivo de agilizar o resgate, até mesmo um piloto de drone foi utilizado para que a procura pela garotinha partisse desde o local onde foi vista pela última vez.

Além dos bombeiros, agentes da Polícia Científica e familiares da criança estiveram no local para acompanhar os trabalhos.

A previsão é que toda a equipe retorne para o rio logo no começo deste domingo (06) para dar continuidade às buscas.

Em tempo

Desde a tarde da sexta-feira (04), os bombeiros estão mobilizados para tentar encontrar a menina, que estava na companhia de cinco adolescentes quando submergiu.

Assim que os militares chegaram no local, os menores informaram que a garotinha havia se perdido na água há cerca de 20 minutos e, desde então, não era mais vista em nenhuma parte do rio.

Os bombeiros iniciaram as buscas pelo local onde a criança desapareceu e em aproximadamente 3km rio abaixo, mas a correnteza da água estava extremamente forte.