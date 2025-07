PM descobre como jovem tentava burlar sistema antifurto de shopping em Aparecida de Goiânia

Câmeras de segurança registraram o momento da ação do suspeito que utilizava tornozeleira eletrônica

Paulo Roberto Belém - 10 de julho de 2025

Jovem foi preso pela Polícia Militar (PM) (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 26 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM) nesta terça-feira (09), suspeito de furtar uma loja de departamentos localizada no Buriti Shopping, em Aparecida de Goiânia.

O suspeito teria extraviado roupas e sandálias do estabelecimento, tendo utilizado uma técnica para tentar burlar o sistema de segurança do local, mas foi frustrado com a descoberta dos militares.

O método consistia na utilização de uma sacola forrada com papel alumínio para passar despercebido pelos sensores. Imagens do circuito interno do local, inclusive, mostram a ação do jovem, que com os itens furtados acessa o provador da loja para escondê-los.

A polícia informou que o suspeito era monitorado por tornozeleira eletrônica e contou que a interceptação foi feita depois que ele saiu correndo do interior da loja, com as sacolas contendo o que extraviou.

A PM apurou, ainda, que antes de praticar o crime, ele já teria furtado duas garrafas de uísque em uma rede de atacadista, que fica a poucos metros do shopping.

Preso, ele foi encaminhado para a Central de Fragrantes, onde foi enquadrado por furto.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando na Grande Goiânia? Clique aqui para acessar o Portal 6, além do Instagram @portal6noticias para ler as últimas notícias de hoje!