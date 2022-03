O presidente Jair Bolsonaro (PL) autorizou nesta sexta-feira (4) que a FAB (Força Aérea Brasileira) trouxesse junto dos brasileiros repatriados da Ucrânia seus animais de estimação.

A autorização ocorreu depois que uma brasileira publicou vídeos nas redes sociais em que pede, com a voz embargada, ajuda para que seu cão também fosse resgatado.

Inicialmente, segundo a brasileira, a FAB havia dito que ela não poderia embarcar com o cachorro no avião da Força por restrições relativas ao porte do animal e a falta de papéis específicos com autorização.

O vídeo foi compartilhado pela influenciadora e ativista da causa animal Luisa Mell, que também se juntou ao apelo nas redes sociais e comemorou quando a autorização foi concedida.