Estimulados pela liberação da obrigatoriedade das máscaras em ambientes fechados no Rio de Janeiro nesta segunda (7), donos de bares e restaurantes preparam um movimento para pedir a flexibilização total das medidas no país.

Paulo Solmucci, presidente da Abrasel, diz que o setor só gostaria de esperar passar uma semana após o Carnaval para verificar se não haveria um novo pico de casos de Covid.

“Queremos deflagrar uma campanha para que o Brasil acompanhe países que já retiraram todo o tipo de restrição. Estamos celebrando o movimento do Rio, que nos pegou de surpresa. Entendemos que chegou a hora de essa medida ser estendida para o Brasil. Vai ser muito positivo para a economia como um todo e para o nosso setor em especial”, diz Solmucci.

A Abrasel deve levar o pedido a todos os estados e mais de 400 municípios onde tem associados.

O Comitê de Enfrentamento à Covid-19 do Rio de Janeiro orientou nesta segunda (7) a liberação do uso das máscaras em ambientes fechados na capital do estado em medida que passa a valer com a publicação de um decreto e torna a cidade a primeira capital do país a abolir o uso da proteção na pandemia.

Neste domingo (6), o Brasil teve 219 mortes pela Covid e 15.810 casos registrados da doença. As médias móveis de mortes e de casos seguem em queda, na comparação com os dados de duas semanas atrás. A média de óbitos agora é de 430, redução de 48%, e a de infecções é de 40.161, queda de 60%.