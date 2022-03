Jovem encontra casal de idosos com fome na porta de supermercado e decide fazer toda a compra do mês para eles

Um jovem viralizou mais uma vez com um vídeo emocionante mostrando ele fazendo uma compra do mês para um casal de idosos com fome.

O influenciador Eder Alejandro, que já possui mais de 2 milhões de seguidores no Tik Tok, postou as cenas comoventes na plataforma na semana passada.

“Encontrei esse casal perto do supermercado e me sensibilizei. Disse que eles podiam escolher o que quisessem ali, por minha conta”, contou o jovem nos comentários.

Dona Socorro e o esposo Sr. Chava, que é deficiente visual, puderam escolher o que mais precisavam no supermercado e a felicidade do casal era nítida. Eles foram bastante humildes e pegaram apenas o essencial.

“No início, Dona Socorro estava um pouco reticente em colocar os produtos no carrinho, tive que ajudá-la, para que ela e o Sr. Chava realmente tirassem proveito daquelas compras”, explicou Eder.

No final, o rapaz ainda comprou roupas e sapatos para eles, para completar o presente. A reação foi a melhor parte: sorrisos largos de gratidão.

O jovem ainda levou os idosos até a casa em que vivem, desceu todas as compras e registrou o momento com uma linda fotografia dos três.

