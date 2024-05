6 coisas que uma pessoa deve saber antes de bloquear alguém no WhatsApp

A singela ação pode vir acompanhada de várias consequências e, por isso, deve ser realizada com cautela

Gabriella Pinheiro - 04 de maio de 2024

(Foto: Reprodução/YouTube/bgeeks)

É fato! Quase todo mundo tem aquele contato no WhatsApp um tanto desagradável e que, por vezes, consegue tirar a paz e nos faz cogitar a possibilidade de bloqueá-lo. Mas antes de colocar a ideia em prática e bloquear alguém, é preciso ter uma breve noção do que ação acarreta.

Isso porque muitas pessoas tendem a realizar a prática sem saber que ela pode vir acompanhada de algumas consequências.

Leia a matéria até o final e saiba quais são essas.

6 coisas que uma pessoa deve saber antes de bloquear alguém no WhatsApp

1. Descoberta

Embora o WhatsApp não envie uma notificação informando para o usuário que ele foi bloqueado, o mesmo pode descobrir por meio de alguns sinais.

Alguns deles são: desaparecimento da foto de perfil, do visto por último e o sumiço do online.

2. Bye bye status

Muita gente pode não saber, mas a partir do momento em que você bloqueia alguém, as atualizações do status dessa pessoa sumirão com ela.

Ou seja, além de parar de receber mensagens da pessoa, você não verá mais nenhuma atualização postada por ela na plataforma.

3. A pessoa ainda estará ali

Mesmo que você bloquei aquela pessoa, tanto o contato quanto conversa continuarão sendo mantidos na sua lista do WhatsApp.

Entretanto, essa possibilidade pode ser alterada, apenas apagando a conversa na plataforma.

4. Bloquear não impede conversas em grupo

Bloquear pode não ser o bastante para afastar a pessoa de vez da sua vida no WhatsApp. Isso porque, apesar de impedir com que o usuário envie mensagens diretamente, a interação ainda pode acontecer em um grupo.

Dessa maneira, ambos ainda poderão visualizar as mensagens um do outro enviadas em um grupo na plataforma.

5. Climão

Ao tomar a decisão, é necessário ter noção de que a ação pode causar um certo tipo de ‘climão’ entre você e o usuário, uma vez que ele pode acabar percebendo que você o bloqueou.

Por isso, pense duas vezes ante de agir.

6. É possível voltar atrás a qualquer hora

Por fim, se você por acaso se arrepender da decisão, é possível desbloquear a pessoa a qualquer momento. No entanto, é válido ressaltar que as mensagens enviadas durante o bloqueio não serão vistas.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!